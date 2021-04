Destaques 18/04/2021 10:04 Eliza Gund I Nativa News ALTA FLORESTA: Motorista perde controle e capota carro na via de acesso ao bairro Boa Nova Foto: Reprodução O acidente foi atendido pelo Corpo de Bombeiros as 17h30 na Avenida São Gabriel, principal via de acesso ao bairro Boa Nova 3. O veículo era ocupado por duas pessoas, que receberam os primeiros atendimentos e foram levados ao Pronto Socorro do Hospital Regional Albert Sabin, onde permaneceram sob cuidados médicos. O veículo Gol seguia na avenida quando o condutor perdeu o controle próximo a ponte e saiu da pista. O veículo era ocupado por um casal com 38 e 40 anos. Conforme registro do Corpo de Bombeiros, uma das vítimas foi encontrada no local em pé, consciente e orientado, deambulando pelo local, apresentando escoriações na face, tórax, membro superior esquerdo e direito e apresentando também fratura aberta no seu membro superior esquerdo. A segunda vítima estava sentada, consciente e orientada, apresentando ferimento corte contuso na face e cabeça, escoriações na face, cabeça, membro superior direito e esquerdo. Foram realizados os primeiros atendimentos, imobilização do membro afetado com tala, atadura e contenção de hemorragia. Ambas as vítimas relataram que haviam ingerido bebida alcoólica momentos antes do acidente.

