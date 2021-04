Nativa News

Destaques 18/04/2021 10:49 CRIME AMBIENTAL: Operação apreende 4 tratores e aplica R$ 30 milhões em multas Oito municípios do Norte de Mato Grosso foram alvo de fiscalização durante dez dias A terceira fase da Operação Tolerância Zero contra crimes ambientais terminou nesta sexta-feira (16.04) com a apreensão e remoção de 4 tratores, e infratores multados em cerca de R$ 30 milhões. A operação é realizada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) em parceria com as forças de segurança pública por meio da Gerência de Operações Especiais (GOE) e Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope). Após identificar alteração da vegetação por satélite, equipes fiscalizaram por 10 dias áreas de oito cidades do Norte de Mato Grosso: Colniza, Aripuanã, Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde, Apiacas, Peixoto De Azevedo, União Do Sul, Marcelândia. Além da apreensão de maquinários e multas, foram embargados 8,2 mil hectares do Bioma Amazônia, em áreas em que foi constatado o desmatamento ilegal. Os crimes foram comunicados imediatamente ao Ministério Público Estadual para a responsabilização. Os quatro tratores apreendidos foram removidos ao pátio da Sema e retirados do infratores para evitar a continuidade do crime ambiental. Também foram apreendidas duas motosserras. Fiscalização flagra desmatamento ilegal durante Operação Tolerância Zero III

Créditos: Sema-MT

Operação Tolerância Zero Com o objetivo de reduzir o desmatamento ilegal em Mato Grosso, o Governo do Estado implantou a política da tolerância zero com os crimes ambientais, e está investindo no monitoramento e fiscalização para prevenir as ilicitudes. Ao identificar a alteração de vegetação por imagens de satélite, o Estado avisa por e-mail ao produtor sobre o alerta, e providencia a fiscalização in loco para a penalização do infrator. O Estado aplica multas, embarga áreas, e apreende equipamentos e maquinários utilizados na ação criminosa, descapitalizando os infratores para evitar a reincidência. Atualmente, em parceria com o Ministério Público do Estado (MPE), e Ministério Público Federal (MPF), quem desmata ilegalmente responde também nas esferas criminal e civil, além de processo administrativo.

Voltar + Destaques