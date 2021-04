Nativa News

Destaques 19/04/2021 06:52 Nortão Online Caminhão pega fogo em avenida de Colíder Foto: Reprodução Um caminhão Mercedes Benz que trafegava pela avenida Dauri Riva, em Colíder, teve a cabine totalmente destruída pelo fogo. O acidente ocorreu neste sábado, por volta das 13h. O fogo teria iniciado embaixo dos bancos. O condutor saiu do veículo que ficou queimando no meio da via. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu conter as chamas, mas o veículo teve a parte interna, da cabine, totalmente destruída. Ninguém se feriu. A Guarda Municipal realizou a interdição da via, até o caminhão ser retirado por um guincho.

