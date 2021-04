Destaques 19/04/2021 09:25 Eliza Gund I Nativa News Alta Floresta: Prefeitura prorroga prazos de vencimento do IPTU 2021 Foto: Reprodução Na última sexta-feira (16) o prefeito de Alta Floresta, Valdemar Gamba, publicou o decreto prorrogando prazo para pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para 2021 no município. Por meio do decreto nº 266/2021, a prefeitura regulamentou os prazos referentes ao IPTU e taxa de coleta de lixo, mantendo os valores e descontos, nos seguintes termos: - em quota única com desconto de 12% e vencimento em 15 de julho de 2021; - em 03 (três) vezes com desconto de 10% e vencimentos em 15 de julho, 15 de agosto e 15 de setembro de 2021; - em até 09 (nove) parcelas, sem qualquer desconto, com o primeiro vencimento em 15 de julho de 2021.

