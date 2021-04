Nativa News

Destaques 19/04/2021 09:36 CDL Alta Floresta lança Campanha Minha Mãe, Minha Vida Foto: Reprodução A CDL Alta Floresta preparou com muito carinho mais uma edição da Campanha Minha Mãe, Minha Vida. Este ano, a promoção vai sortear os seguintes prêmios: 1º Prêmio: 1 TV Smart 50 polegadas; 2º Prêmio: 1 Celular Smartphone; 3º Prêmio: 1 Jantar em família para quatro pessoas; 4º Prêmio: 16 Vales-compras no valor de R$ 500,00 cada e 5º Prêmio: 2 Cestas de Cosméticos. O sorteio será no Auditório Ariosto da Riva, na CDL, às 15 horas do dia 28 de maio. A Campanha chega para comemorar o Dia das Mães, uma das datas mais importantes para os lojistas ficando atrás apenas das vendas de Natal. A ação promocional tem a importante missão de aquecer as vendas impulsiona a economia do município fazendo com que o giro financeiro seja mais intenso no comércio neste período. Participam da campanha: Madame Tendence, Bela Cosméticos, Mercado Araguaia, Mercado Compre Mais, Joá Vest, Papelaria Florestana, Supermercado Dinabrás, Florestense, Ótica Globo, Catarinense, Lince Papelaria e Presentes, Rosane Modas, Tok Lar, Lojas Fortini, Del Moro, Caleche, Drogarias Ultra Popular, Machadão Atacadista e Moreira Magazine. O consumidor que comprar nas empresas participantes da campanha receberá cupons para concorrer aos prêmios. Na semana passada a CDL entregou para as empresas todo o material gráfico, cupons, cartazes e adesivos e divulgará nas redes sociais a logomarca das empresas patrocinadoras da campanha.

