Destaques 20/04/2021 06:01 Arão Leite/J. Cidade MAIS UMA VÍTIMA DO CORONAVÍRUS: Ex-secretário de finanças de Alta Floresta morre de covid Foto: Divulgação O ex-secretário de finanças de Alta Floresta, na gestão de Robson Silva (93/96), Issamu Fukui, foi mais uma vítima da covid. Internado desde o último dia 5 quando descobriu que havia sido acometido pela doença, Issamu morreu na manhã desta segunda-feira, dia 19 de abril.

Segundo informações, no dia 5 Issamu procurou socorro médico em Peixoto de Azevedo onde residia desde 2017. Na mesma data teria sido regulado já no Hospital Regional de Alta Floresta. No dia 13 precisou ser removido para o Hospital Santa Rita em busca de mais recursos por conta do agravamento da doença. Mas Issamu, que atuava no ramo de compra de ouro só resistiu até às 7 horas e um minuto desta segunda-feira.

