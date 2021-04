Nativa News

Na segunda semana de abril o município de Alta Floresta ultrapassou a marca de oitenta óbitos em decorrência da COVID-19, junto a essa dolorosa marca, a semana ainda foi marcada por denúncias graves contra o atendimento de UTI na cidade, que estão sendo apuradas pelo Executivo Municipal, conforme nota divulgada, bem como, ainda efervesce no cenário estadual as discussões sobre o retorno a aulas presenciais.

Nesse contexto, com mais de 250 casos ativos, convém observar o comportamento geral da pandemia no município, especialmente, considerando a lentidão no processo de vacinação no país. No período entre abril de 2020 e abril de 2021, o município de Alta Floresta contabilizou 6.472 casos confirmado de COVID-19, desconsiderando, naturalmente, as subnotificações de casos ocorridos na cidade. Deste total, o maior índice de infecções, atinge a população considerada jovem (em transição para idade adulta), dos 19 aos 35 anos, com 2.490 casos confirmados, o que representa aproximadamente 39% dos casos.

O gráfico a seguir especifica os percentuais das demais faixas etárias: Conforme se observa nos dados, a segunda faixa etária com maior índice de infectados é a 36 aos 55 anos, representando cerca de 37% do total. É importante evidenciar o número de casos entre idosos, que chega a 16% somando-se as duas últimas faixas etárias e o percentual de 8% relativo a crianças e adolescentes das duas primeiras faixas etárias. Diferente do discurso acentuado da não infecção de crianças, observa-se que esse número é alto, chegando a 556 infectados – crianças, adolescentes e jovens até 18 anos. Quando passamos para o número de óbitos, sendo 81 até o momento da coleta dos dados da matéria, tem-se o seguinte cenário quanto as faixas etárias:

Diferente do cenário apresentado anteriormente, o maior número de óbitos se concentra na faixa etária dos 56 aos 80 anos, com 50 mortes registradas. De qualquer forma, registram-se mortes entre as demais faixas etárias em menor grau, não restando registros ainda nas faixas etárias até cinco anos e dos 6 aos 18 anos, cenário que não pode ser garantindo em um eventual retorno de aulas e exposição das faixas etárias a infecção, bem como, suas famílias, uma vez que, o Estado já registrou dezenas de óbitos em crianças, inclusive bebês.

Deste cenário, conforme esclarece a enfermeira, Natália Regina Cavichia, que atua na Central de Monitoramento de COVID-19 em Alta Floresta, quanto aos casos com crianças e adolescentes, a maioria dos casos tem sido enquadrados como “casos leves á moderado”. A Enfermeira ainda destaca o registro de “um caso grave de uma criança nesse primeiro trimestre que precisou ser removida para outra cidade do Estado para tratamento e possuía comorbidade”.



No quesito “Comorbidades”, Natália explica que no início da pandemia não eram feitos os lançamentos de dados de pacientes infectados quanto as suas comorbidades, de forma que, 610 casos não têm essa avaliação. Nesse sensentido, dos 5.862 casos cujas comorbidades foram registradas, tem-se a seguinte tabela:

Observa-se, conforme apresentado na tabela, que 83% da população infectada não apresentou comorbidades durante o registro, contudo, destacam-se a Hipertensão Arterial sistêmica e Diabetes melittus como os maiores índices de comorbidades registradas, inclusive, comumente associadas às situações de óbitos do município.



Destaca-se ainda o número de gestante infectadas por COVID-19 no município, que entre agosto de 2020 e abril de 2021 registrou 60 gestantes positivadas para COVID-19, conforme apresenta a enfermeira. O alerta para esse índice vem de matéria publicada no Estado no início de abril apontando que 26 gestantes já morreram no Estado desde o início da pandemia, reforçando a necessidade da manutenção de todos os cuidados com a doença.