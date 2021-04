Destaques 20/04/2021 08:42 Corte de energia elétrica ficará proibido pelos próximos três meses em MT Foto por: Imagem ilustrativa Como já era esperado, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso derrubou o veto do governador Mauro Mendes (DEM) ao projeto que previa a proibição do corte de energia nos próximos três meses. A votação aconteceu no início da tarde de segunda-feira (19). O placar foi 19 x 02. O projeto apresentado por lideranças partidárias estabelece que a concessionária Energisa fica impedida de suspender por 90 dias, a partir da publicação da lei, o fornecimento de energia elétrica do consumidor que estiver inadimplente. Após esse período, o consumidor poderá renegociar os débitos de forma parcelada. Na semana passada, o relator da CPI da Energisa, deputado Carlos Avallone (PSDB) e o presidente da comissão, deputado Elizeu Nascimento (DC), destacaram que a derrubada do veto é necessária já que o projeto vai ajudar milhares de famílias mato-grossenses que, em função das dificuldades geradas pela pandemia, não têm condições de efetuar o pagamento. Carlos Avallone sustenta que a justificativa apresentada pelo Executivo para o veto, de que há vício formal já que a prerrogativa para tratar de normas relativas à energia elétrica é da União, não prevalece pois já foi tema de decisões do Supremo Tribunal Federal favoráveis aos legisladores estaduais.

