Destaques 20/04/2021 11:05 Redação I Nativa News Homem é preso por cultivo de pés de maconha em Alta Floresta Foto: Divulgação O fato foi registrado as 13h45 minutos de ontem (19), durante rondas a guarnição notou as plantas na janela de uma residência. Um homem de 29 anos foi detido pela pratica de cultivo ilícito de drogas. Quatro mudas análogas à da planta cannabis sativa foram apreendidas. As mudas estavam em vasos na janela de uma residência na rua C-4, área central do município de Alta Floresta. O proprietário da residência foi abordado e autorizou a entrada da guarnição, que constatou que as mudas eram análogas à planta de maconha. Diante os fatos o homem foi detido em situação de flagrância, junto com as mudas foi encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as providências que o caso requer.

