Destaques 20/04/2021 11:21 G1MT TCE notifica Alta Floresta e 21 municípios sobre uso de CPFs de mortos para furar fila de vacinação em MT Em março, a Controladoria Geral da União havia realizado o mesmo cruzamento de informações. Foram encontradas inconsistências em cerca de 50 mil nomes. O Tribunal de Contas do Estado (TCE) notificou 22 prefeituras para que se manifestem sobre irregularidades na lista de vacinação, como o uso de CPFs de 27 pessoas que já estariam mortas. O órgão fez um levantamento e cruzou informações com diversas bases de dados - como a do Sistema Nacional de Óbitos. O resultado preliminar do acompanhamento simultâneo especial foi obtido com base no cruzamento de dados do Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI), referentes à vacinação contra Covid-19 de 18 de janeiro a 15 de março, e do Sistema Informatizado de Controle de Óbitos (Sisobi). Confira os municípios que foram notificados: Alta Floresta

Alto Boa Vista

Barra do Garças

Campo Verde

Confresa

Cuiabá

Juara

Juína

Lambari D’Oeste

Pedra Preta

Peixoto de Azevedo

Porto dos Gaúchos

Rondonópolis

Rosário Oeste

São Félix do Araguaia

São José do Rio Claro

São Pedro da Cipa

Tabaporã

Tangará da Serra

Terra Nova do Norte

Várzea Grande

Vera A Prefeitura de Cuiabá afirmou, por meio de nota, que recebeu a notificação e encaminhou para a coordenação da campanha de vacinação contra a Covid-19, que já está fazendo o levantamento necessário para apurar a situação. (Confira a íntegra da nota no final da matéria) Íntegra das notas Cuiabá "Em relação à notificação do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MT) a respeito de possíveis casos de vacinação de pessoas registradas como mortas, a Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá (SMS) informa que recebeu a notificação e encaminhou para a coordenação da campanha de vacinação contra a covid-19, que já está fazendo o levantamento necessário para apurar a situação. Além disso, irá analisar todo o banco de dados e, encaminhará manifestação ao TCE no prazo de 15 dias concedido pelo órgão de controle. A SMS destaca que, desde o dia 20 de janeiro, já aplicou quase 90 mil doses da vacina contra a covid-19, sempre prezando pela seriedade e transparência, que pode ser observada, por exemplo, com o acesso ao sistema que armazena os dados da vacinação concedido ao TCE, ao Ministério Público do Estado, à Câmara Municipal e que, agora, também será concedido à Polícia Judiciária Civil". Vera "Em relação à matéria veiculada no Jornal Nacional na noite desta segunda-feira (19), e em outros programas da TV Centro América afiliada da TV Globo na manhã desta terça-feira (20), a Secretaria Municipal de Saúde de Vera vem a público esclarecer que; no município de Vera não houve qualquer fraude ou qualquer intenção de fraude por parte da administração, ou da Secretaria de Saúde em relação a furo da fila de vacinação. O que houve foi um erro de digitação cometido pela agente comunitária de saúde que ao digitar a lista de idosos com mais de 80 anos da sua área de abrangência para vacinação, colocou o número do CPF da senhora Elvira Furlan Gargnin no nome da senhora Elvira Maria dos Santos, a qual efetivamente tomou a vacina do Covid-19 no dia 4 de março de 2021, em sua residência. Após receber a vacina a paciente Elvira Maria dos Santos foi lançada no sistema de informação SI-PNI, onde, devido ao erro de digitação do número do CPF, ocorreu o lançamento da senhora Elvira Furlan Gargnin.

No entanto, o nome da paciente que realmente tomou a vacina, consta no registro manual de anotação de vacinação e o erro já foi sanado por meio de justificativa no sistema SI-PNI, assim como esclarecimento enviado, via ofício, ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Vale lembrar que a Secretaria Municipal de Saúde de Vera vem seguindo todos os critérios e protocolos do Plano Nacional e Estadual de Vacinação para definição de grupos prioritários.

Desde já a Secretaria Municipal de Saúde se coloca à disposição para prestar qualquer outro esclarecimento sobre este assunto e pede a compreensão da população já que todos somos humanos e passiveis de falhas, esclarecendo ainda que o fato não ocasionou nenhum prejuízo real a rotina e ao protocolo de vacinação do Covid-19." A Prefeitura de Vera afirmou que houve erro de digitação da agente de saúde que aplicou a vacina em uma idosa. (Confira a íntegra da nota no final da matéria) O G1 procurou as demais prefeituras citadas e aguarda posicionamento. No total, foram identificados 114.858 casos regulares (99,93%) e outros 56 foram apontados como inconclusivos (0,05%), uma vez que o CPF de registro constou na base de dados do Sisobi, a data de vacinação foi posterior à data do óbito, mas o nome ou a data de nascimento do vacinado foi divergente da informação referente ao falecido. Já no caso dos 27 registros classificados como irregulares (0,02%), o CPF do vacinado constou na base de dados do Sisobi, a data de vacinação foi posterior à data do óbito, e o nome do vacinado, assim como a data de nascimento, coincidiu com os do falecido. A partir da identificação dos indícios de irregularidades, a presidência do Tribunal de Contas emitiu notificação aos 22 gestores municipais para que se manifestem acerca dos motivos que levaram à vacinação das pessoas relacionadas na informação técnica, a fim de melhor elucidar os fatos e propiciar manifestação conclusiva por parte do órgão de controle externo. Em março, a Controladoria Geral da União havia realizado o mesmo cruzamento de informações. Foram encontradas inconsistências em cerca de 50 mil nomes. No mês passado, a CGU fez o mesmo cruzamento de informações para saber se as vacinas estão sendo aplicadas nas pessoas certas. Foram encontradas inconsistências em cerca de 50 mil nomes. A CGU está investigando e afirma que apesar de o percentual de inconsistências ser pequeno (no máximo 0,5%) do total de vacinados do país, o desrespeito à ordem de vacinação dos grupos prioritários, além de grave desvio ético, poderá ocasionar a responsabilização administrativa ou judicial dos envolvidos.

