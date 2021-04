Destaques 21/04/2021 06:38 Redação I Nativa News Com duas morte, Alta Floresta chega a 90 vítimas da Covid-19 Município não informou dados sobre a vítima fatal. Até o momento, 6612 moradores foram infectados pela doença e 6357 estão curados Foto: Reprodução Nesta terça-feira (20) o município de Alta Floresta registrou mais dois óbitos em decorrência da covid-19. Assim o município já acumula 90 óbitos. Até o fechamento desta reportagem, o município não havia informado dados das vítimas. Os óbitos que constam no Boletim Epidemiológico de 20 de abril. Ao todo Alta Floresta contabiliza 6612 casos acumulados, dos quais 6357 são recuperados. Atualmente são 05 leitos de UTI vagos no Hospital Regional Albert Sabin. Dos 25 leitos do Hospital e Maternidade Santa Rita, que atende regulados do SUS em convênio com o Governo do Estado, 21 estão ocupados. Ocupam o ranking de casos ativos a zona rural, o Centro, bairro Cidade Alta, Industrial, Boa esperança, Cidade Bela e Bom Pastor.

