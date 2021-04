Destaques 21/04/2021 06:49 Arão Leite/J. Cidade Agente prisional ferido após acidente com viatura na BR-163 segue internado em Cuiabá Já se passaram mais de dez dias do acidente que matou os policiais penais de Alta Floresta, Alex Leite, de 45 anos e Geovani Matos, de 39. Os dois, juntamente com o também agente prisional de Alta Floresta, Nivaldo Dias da Silva, retornavam de Cuiabá, em uma caminhonete do Sistema Prisional de Mato Grosso quando na BR 163, região de Diamantino, se envolveram em um acidente com uma carreta.

A caminhonete do Sistema Prisional ficou praticamente partida ao meio, restando somente o camburão. Geovani e Alex morreram na hora e Nilvaldo foi o único sobrevivente, sendo socorrido na ocasião por uma aeronave do Ciopaer. O estado dele a todo momento foi considerado grave. Popularmente conhecido como Shaolin, o policial penal sofreu fraturas na perna, bacia e outros ferimentos pelo corpo. Precisou passar por intervenção cirúrgica delicada e conforme vídeo gravado por ele mesmo já essa semana, terá que voltar para mesa de cirurgia novamente devido o estado do fêmur e bacia. Shaolin no entanto, se mostra otimista e mesmo estado internado, ainda na capital do estado, agradece a Deus por ter sobrevivido à tragédia e também aos amigos e conhecidos, além de familiares que estão torcendo pela sua recuperação. O caso ocorrido dia 6 de abril é investigado e deverá apontar a causa do acidente naquele dia quando chovia muito numa tarde de terça-feira quando a caminhonete do Sistema Prisional bateu na lateral da carreta.

