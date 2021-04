Considerando o agravamento do cenário de pandemia no município de Alta Floresta e região, a organização do I FESTIVAL FLORESTA DANÇA fez alterações na programação e no formato do mesmo para manter a saúde e segurança tanto dos participantes quanto do público em geral. A partir das alterações, o evento acontecerá apenas de forma virtual, com apresentações e atividades realizadas agora no formato on-line. O evento acontecerá de 03 A 06 DE JUNHO DE 2021, conforme novo cronograma disponível no site do evento - https://florestadanca.com.br/.

O evento, que tem objetivo de alcançar todo Estado de Mato Grosso e conta com oficinas, apresentações de espetáculos e performances, roda de conversa e mostra de dança competitiva e não-competitiva, está disponibilizando todas as atividades de maneira gratuita. A RODA DE CONVERSA para trocas de experiências, acontecerá no dia 05/06, das 18h00 a 19h00; as OFICINAS (https://florestadanca.com.br/oficinas), acontecerão do dia 03 ao dia 06 de junho, e, as INSCRIÇÕES vão até 02 de junho ou enquanto durarem as vagas, e terão certificado para quem tiver 75% de presença na atividade.

Quanto a MOSTRA DE DANÇA, que terá as modalidades ‘Mostra Competitiva’ (com premiação em dinheiro e troféu – categorias juvenil e adulto) e ‘Palco Aberto’, as INSCRIÇÕES SERÃO ACEITAS do dia 19 de abril ao dia 21 de maio, exclusivamente pelo endereço de e-mail: <[email protected]>. A produção do Festival reforça a importância da leitura do regulamento, dada a quantidade de informações e documentos necessários para cada atividade. O produtor do Festival, Fernando Zílio, ainda esclarece que são 3,5 mil Reais em prêmios, e, além disso, com as alterações foi inserida a categoria de melhor coreógrafo.

O regulamento poderá ser acessado através do link https://florestadanca.com.br/participe. Destacando que o Festival é uma ação realizada através da aprovação no Edital 006/2020 da SECEL/MT e que se refere a aplicação da Lei Aldir Blanc no Estado. Em caso de dúvidas, os interessados podem encaminhar e-mail para [email protected].

O novo cronograma favorece que todos possam acompanhar a todas as atividades do Festival pelas plataformas virtuais.