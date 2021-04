Destaques 22/04/2021 05:54 Lindomar Leal/Assessoria ALTA FLORESTA: Câmara convoca secretário de saúde para esclarecimento sobre denúncias contra hospital Foto: Divulgação A Câmara Municipal de Alta Floresta convocou o secretário municipal de saúde, Lauriano Antonio Barela, e o fiscal de contrato das Unidades de Tratamento Intensivo (UTI) do hospital particular Santa Rita, Fábio Francoly Franciscon, que estão conveniadas com o Governo do Estado, para prestar esclarecimentos sobre denúncias feitas pelo médico Wagner Miranda contra a unidade hospitalar. A reunião convocada pelo presidente Oslen Dias dos Santos (PSDB), o Tuti, a pedido dos demais vereadores aconteceu na sala de reuniões da Câmara Municipal e contou com a presença da procuradora jurídica do município, Ângela Caroline Weirich, o secretário de fazenda, Paulo Moreira, e o secretário de governo, gestão e planejamento, Robson Quintino. Durante a reunião os representantes da Prefeitura de Alta Floresta explicaram que o município tem acompanhando e feito as vistorias conforme preconiza os dispositivos legais que regulamentam o convênio entre o Governo de Mato Grosso, o município de Alta Floresta e o Hospital e Maternidade Santa Rita para a implantação e manutenção de leitos de UTI. Os vereadores reforçaram as cobranças por esclarecimentos alertando para a gravidade das denúncias, e ressaltaram que a Câmara Municipal está acompanhando toda a situação envolvendo o atendimento prestado à população que necessita desse serviço.

