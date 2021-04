Destaques 22/04/2021 06:01 Idosa listada como 'morta' pelo TCE grava vídeo e diz 'estou viva e vou viver muito' Foto: Reprodução A idosa Catarina Maria de Jesus, 86 anos, que foi uma das pessoas listadas como “mortas” pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE), gravou vídeo mostrando que está viva. Conforme noticiado pela reportagem, o Tribunal divulgou uma lista de 27 pessoas que supostamente estariam mortas e mesmo assim foram vacinadas contra o coronavírus. Após a repercussão do caso, a Secretaria Municipal de Saúde de Tangará da Serra foi até a casa da idosa e gravou um vídeo com Catarina mostrando que ela está viva. Na gravação, a idosa dá graças a Deus por estar viva e vacinada. “Essa sou eu, estou viva, graças a Deus, e vou viver muito”, disse ela, mostrando os documentos pessoais. Catarina nasceu em 25 de novembro de 1934, em Santa Vitória, Minas Gerais. Hoje, ela reside em Tangará da Serra, no Jardim São Marcos, sendo atendida pela Unidade de Saúde da Vila Goiânia. Em nota, divulgada mais cedo, a secretária de Saúde, Gicelly Zanatta, esclareceu que assim que recebeu a notificação, o município procurou e localizou a idosa em sua residência, no Jardim São Marcos. “Os esclarecimentos, com a comprovação de que a idosa está viva foram encaminhados ao TCE no dia em que o Município recebeu a notificação”, explicou a secretária. Veja a nota na íntegra “Considerando notificação do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE-MT) a respeito de possível caso de vacinação de uma pessoa (idosa), supostamente morta, no município de Tangará da Serra. A Secretaria Municipal de Saúde esclarece que o Município recebeu a notificação e encaminhou para o setor de vacinação contra a Covid-19, que já fez o levantamento necessário para apurar a situação, comprovando que a idosa citada está viva, tem 86 anos, reside em Tangará da Serra e foi devidamente vacinada, conforme o Plano Nacional de Imunização (PNI). Portanto, frisa-se que a idosa citada na notificação do TCE não está morta, já que foi localizada pela equipe de saúde do bairro onde reside em Tangará da Serra. Os esclarecimentos, com a comprovação de que a idosa está viva foram encaminhados ao TCE no dia em que o Município recebeu a notificação. A Secretaria reafirma seu compromisso com a verdade e esclarece ainda que não foi procurada pela reportagem do G1, conforme matéria divulgada pelo site de notícias. Reiteramos que desde o mês de janeiro, quando começou a campanha de vacinação, o Município já aplicou mais de 12 mil doses da vacina contra a Covid-19 em idosos, trabalhadores da saúde, profissionais de segurança e salvamento, dentre outros, o que destaca Tangará da Serra como uma das três cidades que mais aplicaram doses da vacina contra Covid-19 em Mato Grosso, com média de mais de 80% de aplicação das doses recebidas do Ministério da Saúde. Por fim, reiteramos que a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Tangará da Serra preza pela seriedade e transparência, disponibilizando de forma aberta, diariamente, em seus canais oficiais, listas com os nomes e data de nascimento de todas as pessoas vacinadas na cidade, bem como um Vacinômetro, onde é possível encontrar informações sobre as doses recebidas, aplicadas e os grupos prioritários já vacinados.

