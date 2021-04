Destaques 22/04/2021 07:54 Eliza Gund I Nativa News COVID-19: Alta Floresta registra 92ª morte e 216 casos ativos Foto: Reprodução A secretaria municipal de saúde de Alta Floresta informou quatro óbitos na noite de ontem (21), os óbitos em decorrência da covid-19 ocorreram na última segunda-feira (19), confirmados apenas nesta quarta. O município contabiliza, desde o início da pandemia, 6377 casos recuperados de covid-19, conforme Boletim Epidemiológico do dia 21 de abril, o município acumula 6685 casos e 92 óbitos. As vítimas do dia 19 foram identificadas como N.C.S.S. mulher de 36 anos, apresentava a seguinte comorbidade (obesidade). I.B.S. homem de 39 anos, hipertenso. C.S. homem de 56 anos, sem comorbidade. E um homem de 63 anos, I.F., apresentando comorbidade como Hipertensão e Diabetes. Ambos os óbitos registrados como causa, covid-19. Atualmente são 07 leitos de UTI vagos no Hospital Regional Albert Sabin. Dos 25 leitos do Hospital e Maternidade Santa Rita, que atende regulados do SUS em convênio com o Governo do Estado, 23 estão ocupados. Ocupam o ranking de casos ativos a zona rural, bairro Cidade Alta, o Centro, Cidade Bela e Industrial.

