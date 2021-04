Destaques 22/04/2021 14:13 PARANAITA: Pirarucu quase 1,60 m e 70 quilos é fisgado no Rio Teles Pires Foto: Arquivo Pessoal O que era para ser mais um dia de laser com o pai, se tornou o dia em que muitas histórias serão contadas. Rotina nos finais de semana, a pescaria de Hugo, de 12 anos, no último dia 16 de abril marcou com muita emoção uma "briga" quando ele conseguiu fisgar um gigante de água doce no Rio Teles Pires.

A pesca aconteceu nas proximidades da balsa do Cajueiro em Paranaita - MT, zootecnista, Thiago José Millani, pai do Hugo, relatou ao Nativa News que nos períodos em que a pesca é permitida, costuma levar o filho para pescar. Na sexta-feira foram surpreendidos quando Hugo fisgou um pirarucu. Após toda a emoção da "briga", o peixe foi tirado da água. Com cerca de 70 quilos, o pirarucu média 1,60 metro.

"O Hugo ficou muito feliz, foi o maior peixe que ele já pegou na vida", apontou Thiago frisando que "a repercussão da pesca foi grande lá no Cajueiro, muitas pessoas pedindo fotos, por causa do tamanho do peixe". Thiago lembrou que o pirarucu não é uma espécie nativa do Rio Teles Pires, fator que torna o pescado mais inusitado. Invasores da região

A professora da Unemat, Solange Arroio, falou a redação do site Nativa News sobre o pescado de pirarucu no Teles Pires, "ele não é uma espécie nativa, igual ao tambaqui. Porém os produtores de peixes estâo criando e essas espécies acabam escapando para os rios, isso é um problema sério. Pois pode causar um desequilíbrio nas populações naturais de peixes".

O pirarucu é considerado um dos maiores peixes de água doce e é muito cobiçado para a pesca esportiva, por seu grande porte e sua força tremenda. Os maiores exemplares podem chegar a 4 metros de comprimento e pesar até 250 quilos. O pirarucu é um animal onívoro, pois se alimenta de seres animais e vegetais. Na alimentação do peixe, podemos encontrar frutas, vermes, insetos, moluscos, crustáceos, peixes, anfíbios, répteis e até mesmo aves aquáticas.

