Moradores de Nova Monte Verde fazem "buzinaço" e pedem exoneração de secretária de Saúde Foto: Divulgação Dezenas de moradores de Nova Monte Verde (477 quilômetros de Sinop) foram às ruas, ontem, para pedir a exoneração da secretária municipal de Saúde, Karina Galdino e, em apoio a médica Mariana Reis Barretos, que pediu demissão alegando "divergências" a com chefe da pasta. A carreata pedindo a reconsideração do pedido de Marina percorreu ruas e avenidas com faixas "Fora Karina" e "Fica Mariana". A mobilização dos moradores começou depois que a médica informou nas redes sociais que estava deixando de atender no município. "Comunico a minha equipe maravilhosa que deixo hoje a saúde pública de Nova Monte Verde após tentar trabalhar em paz, mas por divergências com a secretária (Karina Galdino) infelizmente me despeço dos atendimentos", publicou. Uma vereadora do município também postou que tentou intervir em defesa da médica com Poder Executivo. Ao final da carreata, os manifestantes se concentraram em frente à prefeitura. A assessoria de imprensa do município informou, ao Só Notícias, que com a saída da servidora, três médicos estão à frente dos atendimentos, sendo dois no posto de saúde e um, no Programa de Saúde da Família (PSF).| Outro lado

Em nota, a assessoria da prefeitura de Nova Monte Verde informou que “realizou o procedimento de exoneração conforme solicitado” e é um “ato que só cabe ao detentor do cargo, não cabendo ao executivo decidir de maneira contrária ao pedido do servidor público. Esclarece também que está ocorrendo a politização da questão, sendo que grupos políticos reivindicam a troca da secretária de Saúde (Karina Galdino), contudo, não apresentaram nenhuma denúncia, reclamação ou sugestão oficial contra a servidora”. Consta ainda que, “havendo denúncia, reclamação ou sugestão a qualquer ato praticado pela secretária municipal de saúde, através da ouvidoria municipal, ou mesmo diretamente ao executivo as providências serão tomadas”.

