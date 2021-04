A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou, nesta quinta-feira (22), em reunião pública extraordinária, os reajustes tarifários de 2021 da Energisa Mato Grosso. As novas tarifas entram em vigor a partir de hoje em 1,5 milhão de unidades consumidoras situadas em 141 municípios de Mato Grosso. Para consumidores residenciais (B1) o reajuste foi de 7,29%.

De acordo com a Aneel, em Mato Grosso o efeito médio para o consumidor será de 8,90%, sendo 10,36% para consumidores de alta tensão (indústrias) e 8,34% para consumidores de baixa tensão. Para consumidores residenciais (B1) o reajuste foi de 7,29%.



Ainda segundo a Aneel, o conjunto de ações tomadas pela Agência para mitigar as tarifas, entre elas a conta-covid e o reperfilamento do pagamento do financeiro da RBSE das transmissoras, colaborou para amenizar as tarifas e manter o reajuste em um dígito.



Os fatores que mais impactaram o presente processo tarifário foram: os custos com as atividades de distribuição de energia, gastos com compra de energia impactados em especial pela energia da Usina de Itaipu, precificada em dólar e pagamento de encargos setoriais. Conforme a Aneel, esse trabalho foi realizado com total transparência com os agentes e respeitando rigorosamente os compromissos previstos em contratos.

Para o diretor Sandoval Feitosa, relator do reajuste da Energisa Mato Grosso, “as medidas tomadas pela Agência são pautadas pela legalidade e pelo extremo rigor técnico regulatório. A Aneel está sensível à gravidade dos efeitos da pandemia da Covid-19 tanto para o consumidor final quanto para a necessária manutenção do equilíbrio econômico da concessão”.



Também foram aprovados reajustes nas concessionárias Companhia Paulista de Força e Luz – CPFL Paulista, Energisa Mato Grosso do Sul, atingindo 4,6 milhões de unidades consumidoras localizadas em 234 municípios do Estado do São Paulo e um milhão de unidades consumidoras localizadas em 74 municípios de Mato Grosso do Sul.

“Realizamos a gestão das tarifas, com ações que serão capazes de atenuar os impactos tarifários que seriam sentidos pelos consumidores em 2021, mas sem comprometer o equilíbrio econômico das empresas dos segmentos de geração, transmissão e distribuição. Esse trabalho foi debatido com o Ministério de Minas e Energia e com todo o setor de maneira transparente e pelo bem do setor”, disse o diretor-geral da Aneel, André Pepitone.