Destaques 22/04/2021 20:28 Assessoria de Imprensa Covid-19: Mutirão Previna-se Alta Floresta distribui 1800 kits poli vitamínico no Panorama e Cidade Alta Foto: Divulgação A exemplo da realização no Vila Nova semana passada, a Prefeitura de Alta Floresta numa ação conjunta com Secretaria de Saúde e a sociedade civil organizada entregou no feriado de quarta-feira, 21, nos bairros Panorama e Grande Cidade Alta 1.800 kits poli vitamínico para aumentar a imunidade da população. A ação agradou a população dos dois bairros como testemunha o morador da Vila Nova Miguel da Silva que o não cuidado com o uso de medicamentos levou um cunhado à morte ou a senhora Nilza Abel também do bairro Vila Nova que se mostrou agradecida por receber o kit uma vez que “muitas vezes a gente não tem como comprar os remédios e com essa ajuda, a nossa parte é tomar os cuidados como ficar em casa, evitar contato físico e se tiver que sair fazer uso de máscara”. “Essa ação aqui, vem somar com essa mudança da Central de Síndrome Gripal, que passou para a policlínica, fazendo com que ampliássemos e qualificássemos o atendimento e esse mutirão é no sentido da dar consulta e ao mesmo tempo orientação para que as pessoas não baixem a guarda”, esclareceu o secretário de Governo, Gestão e Planejamento Robson Quintino. O prefeito Chico Gamba destacou a parceria da prefeitura com a sociedade organizada “Empresários e toda a sociedade de cidadãos alta florestense nessa parceria para esse resultado do Previna-se que estamos realizando”.

