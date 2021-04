Destaques 23/04/2021 11:47 Eliza Gund I Nativa News Paciente sofre lesão na coluna durante acidente com ambulância na MT-208 Foto: Divulgação I Assessoria O acidente aconteceu no final da tarde de ontem (22) próximo ao município de Carlinda, envolvendo uma ambulância e um carro de passeio. Registrado pela concessionária Via Brasil, Corpo de Bombeiros foi acionado para atendimento às vítimas e Polícia Militar para confeccionar o boletim de acidente. Duas pessoas, pacientes da ambulância, foram encaminhadas ao Pronto Socorro do Hospital Regional Albert Sabin em Alta Floresta. De acordo com a concessionária responsável pela manutenção da rodovia MT-208, o acidente aconteceu às 17h41 no km 135+500 da MT-208 sentido Carlinda a Alta Floresta. Houve uma colisão traseira entre Fiesta de cor preta e um Montana Marimar (ambulância). O choque provocou a saída da pista e tombamento da ambulância com 03 vítimas, sendo 02 vítimas removidas para o Hospital Regional, a terceira vítima saiu ilesa. Conforme registro do Corpo de Bombeiros, uma das vítimas, mulher de 30 anos paciente da ambulância, foi encontrada ainda no interior da ambulância recebendo os primeiros atendimentos de um militar da corporação. A mulher reclama de algia na coluna vertebral (dor sem lesão anatômica), estava lúcida mas não respondia estímulos nos membros inferiores. A paciente foi deixada sob cuidados médicos no Hospital Regional de Alta Floresta. A ambulância foi removida pela concessionária para o pátio da prefeitura de Carlinda, e o outro veículo permaneceu por algum tempo no local em monitoramento, aguardando para realizar remoção. Não houve necessidade de interdição da pista.

Veja também sobre acidente com ambulância Alta Floresta Carlinda MT208 Paciente Saude Voltar + Destaques