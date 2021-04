Destaques 23/04/2021 12:48 Covid-19: entidades destacam importância da higienização bucal Em tempos de pandemia, e a transmissão acelerada do novo coronavírus, o melhor tratamento é a prevenção da doença com orientações que envolvem o isolamento social para evitar contato, como apertos de mão, abraços e beijos, bem como, reforçar os cuidados com a higiene pessoal e bucal. O Conselho Federal de Odontologia alerta para a importância dos cuidados com a higiene bucal na prevenção de complicações à saúde decorrentes da Covid-19. Os cuidados com a higiene bucal devem ser redobrados, uma vez que, a porta de entrada da infecção é o trato respiratório superior, boca (dentes, gengivas, língua), faringe (garganta) e pulmões. Os especialistas advertem que a boa higienização da boca pode evitar vários problemas, entre os quais, problemas pulmonares que tornam o vírus ainda mais perigoso, com atenção especial à língua e dentes posteriores, devido à proximidade da faringe, a fim de evitar a pneumonia por aspiração. Desta forma, é indispensável à higienização bucal correta para proteção de agravos de infecções pulmonares e cardíacas, de quem está com Covid-19, assim como, para quem não foi acometido pelo vírus. A Cirurgiã-Dentista Magda Pierin, responsável pela Atenção à Saúde Bucal de Alta Floresta, aconselha a troca periódica da escova dental, especialmente quando a pessoa estiver se recuperando de alguma infecção, pois assim, evita-se o risco de recontaminação. A profissional ainda alerta: “importante manter a escova dental, que deve ser de uso individual, distante dos outros familiares, principalmente na fase de acometimento por Covid-19 para evitar contaminação”. E lembra a importância do uso de fio dental e enxaguante bucal, como também ser fundamental cuidar da higienização das escovas dentais, pois, estudos demonstram que os fluídos da boca e nariz são as maiores fontes de disseminação do coronavírus, o qual pode sobreviver por mais de 24 horas em temperatura ambiente, inclusive em superfícies plásticas como da escova dental, cabo e cerdas. Os hábitos de higiene bucal devem ser adquiridos por toda a vida, uma vez que as pessoas podem ser infectadas por outro vírus a qualquer momento, e não somente do novo coronavírus.

