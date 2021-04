Destaques 24/04/2021 14:57 Eliza Gund I Nativa News Alta Floresta: Criança é eletrocutada enquanto brincava na rua Foto: Ilustração A criança, um menino de 06 anos, brincava com uma corrente quando lançou o objeto que atingiu a rede de transmissão de energia elétrica, vindo a romper um cabo. Os primeiros amparos foram feitos por pessoas que estavam próximas até a chegada do Corpo de Bombeiros, que conduziu a vítima ao Pronto Socorro do Hospital Regional Albert Sabin desacordada. Conforme registrado pelo Corpo de Bombeiros, o chamado aconteceu às 08h29 na manhã de sexta-feira (23), no bairro Jardim Renascer. No local a guarnição encontrou a vítima sendo amparada por populares em decúbito lateral, estava desacordado, com sinais vitais com ferimentos, uma queimadura no membro superior esquerdo e outra na face. Rapidamente o menino foi imobilizado em prancha e levado a viatura, durante o deslocamento a vítima continuava inconsciente, mas com pulsação, respiração e saturação normal. Mesmo com o quadro grave encontrado no momento do atendimento, a vítima deu entrada ao hospital regional com vida. Populares que estavam no local informaram que para retirar o fio da criança, utilizaram pedaços de madeira e um pedaço de pneu, afastando o fio energizado.

