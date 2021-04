Destaques 25/04/2021 06:25 Mequiel Zacarias Ferreira I Mato Grosso do Norte Inscrições para o Programa Jovem Aprendiz seguem até 31 de abril em Alta Floresta Para 2021, 45 empresas dos mais diversos ramos estão aptas a receber currículos de candidatos Foto: Jornal MT Norte A SECITECI (Escola Técnica de Educação Profissional e Tecnológica de Alta Floresta) abriu as inscrições para seleção de candidatos para a turma de 2021 do Programa Jovem Aprendiz. O período de inscrições vai até dia 30 de abril de 2021. Para se inscrever no Programa é necessário ter entre 14 e 24 anos; estar matriculado no ensino fundamental/médio ou ter concluído o ensino médio; deve ser o primeiro emprego do candidato; e o candidato deve entregar o currículo diretamente na empresa na qual tem interesse em desenvolver suas atividades profissionais, uma vez que, a seleção do candidato é feita pela própria empresa e encaminhado ao Seciteci.

Para 2021, 45 empresas dos mais diversos ramos estão aptas a receber currículos de candidatos, e, posteriormente, contratar o jovem aprendiz. Faculdades, supermercados, igrejas, lojas, cooperativas de créditos, entre outras, estão entre as possibilidades de ingresso no mercado de trabalho. Através do curso, que tem como finalidade “oportunizar aos jovens a primeira experiência com o mercado de trabalho”, os candidatos recebem a qualificação profissional apontada pela empresa demandante, capacitando os mesmos para atuação como assistentes administrativos. Nilvânio dos Santos da Rocha, Coordenador de Integração Escola e Comunidade da Seciteci, esclarece que já foram preenchidas 84 vagas e que a capacidade dessa turma é de 100 jovens aprendizes, uma vez que, a escola tem apenas cinco profissionais efetivos disponíveis e não foi feita nova contratação de professores. O início das aulas está previsto para o dia 10 de maio de 2021, na Seciteci Alta Floresta, e, conforme o coordenador esclarece, serão 100% remotas/virtuais. Para tirar dúvidas e acessar a lista de empresas os interessados devem acessar o site www.secitec.mt.gov.br, a página do Facebook da Instituição www.facebook.com/etecaf ou através dos telefones 66 3521 4177 e 3521 6429. Nilvânio pontua ainda que as empresas que apresentarem interesse em participar do Programa podem se dirigir a unidade da Seciteci/Alta Floresta ou através dos telefones citados anteriormente.

