Destaques 25/04/2021 08:03 Eliza Gund I Nativa News COVID-19: Sobe para 94 o número de óbitos em Alta Floresta Foto: Reprodução Apresentando leves baixas em casos suspeitos de covid-19 no município de Alta Floresta a secretaria municipal de saúde informou mais dois óbitos no boletim epidemiológico de sábado (24). Ne sábado (24) o município apontoou mais dois óbitos em decorrência da covid-19. Assim o município já acumula 94 óbitos por cvid-19 desde o início da pandemia. As vítimas incluídas no boletim foram identificadas como I.M.F., mulher de 60 anos, hipertensa, diabética, e cardiopata, veio a óbito por COVID-19 no dia 22/04/2021. A segunda vítima, também mulher, T.M.S. de 68 anos, apresentando comorbidade como hipertensão, veio a óbito no dia 23/04/2021 por COVID-19. Ao todo Alta Floresta contabiliza 6802 casos acumulados, dos quais 6439 são recuperados. 269 casos ativos da doença, 154 suspeitos, os dados são do boletim epidemiológico do dia 24 de abril onde consta que 31 pacientes receberam alta, 30 testaram positivos neste dia e 07 testaram negativo. Atualmente são 06 leitos de UTI ocupados no Hospital Regional Albert Sabin. Dos 25 leitos do Hospital e Maternidade Santa Rita, que atende regulados do SUS em convênio com o Governo do Estado, 22 estão ocupados. Ocupam o ranking de casos ativos a zona rural, o Centro, bairro Cidade Alta, Cidade Bela e Industrial.

