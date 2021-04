Destaques 25/04/2021 14:35 Eliza Gund I Nativa News Alta Floresta: Dupla detida por tráfico de drogas Foto: Divulgação O caso foi registrado pela Força Tática do 9° Comando Regional da Polícia Militar em Alta Floresta, na manhã deste domingo (25). Em posse da dupla foram apreendidas porções de substâncias análogas à pasta base de cocaína. Conforme registro da Polícia Militar, durante rondas na Avenida Robson Silva, na região do Cidade Alta, a guarnição de Força Tática avistou dois suspeitos conhecidos por diversas passagens pela polícia. Ao perceber a presença da polícia, os suspeitos jogaram algo no chão e tentaram fugir do local sendo abordado em sequência. Em revista pessoal os militares não encontraram nada ilícito. Em busca pelo local onde os suspeitos estavam, foi localizado um invólucro com 08 porções de substâncias análoga a pasta base de cocaína. Diante os fatos, a dupla foi detida e encaminhada à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

