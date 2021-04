Destaques 25/04/2021 14:44 Eliza Gund I Nativa News Mercado de vice prefeita de Alta Floresta é assaltado; um suspeito foi detido Foto: Reprodução Roubo foi registrado na noite de ontem (24) no bairro Bom Pastor em Alta Floresta. Dois homens armados renderam o casal, proprietários do mercado, com atos violentos e ameaças a dupla levou dinheiro e aparelho celular. A ação foi registrada pelas câmeras de circuito interno no escritório do estabelecimento. Um dos suspeitos foi detido. Conforme registro da Polícia Militar, uma das vítimas relatou que estava saindo quando foi abordado pela dupla, um deles com arma em punho. O casal e um funcionário foi levado ao escritório do mercado, as imagens mostram a vice prefeita Roseli Rampazio e o esposo sendo agredidos. A dupla agitada e violenta exigia dinheiro, emitindo ameaças durante a ação. O valor levado gira em torno de R$ 2 mil em notas de pequeno valor e um aparelho celular. Um dos suspeitos foi reconhecido pela vítima, que relatou que por volta das 09h o suspeito esteve no mercado solicitando que um cheque no valor de R$ 800,00 fosse trocado. O cheque apresentava rasuras, o titular do cheque informou que o valor era de R$ 300,00, fatos que levaram a não trocar o cheque para o suspeito. Diante a negativa da troca do cheque o suspeito ameaçou dizendo que "eles viriam o cheque rasurado". A equipe de Força Tática localizou o suspeito, que estava na mesma casa com seu padrasto. O padrasto do suspeito informou que que durante todo o dia o jovem teve atitude suspeita com um outro amigo e conversavam baixo, e que estava fora na hora do roubo, o padrasto ainda afirmou que o suspeito ao chegar fez relatos de que o mercado foi roubado. Durante a abordagem o suspeito investiu contra a equipe de militares, que fizeram o uso de espargidor de pimenta para conter o suspeito. O suspeito foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

Voltar + Destaques