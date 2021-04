Destaques 25/04/2021 14:58 Olhar Direto Apostador de Mato Grosso faz cinco acertos e leva bolada na Mega Sena Um apostador da cidade de Brasnorte (576 km de Cuiabá) fez cinco acertos no concurso 2365 da Mega-Sena, realizado neste sábado (24), e ganhou o prêmio de R$ 60 mil. O prêmio de R$ 22 milhões acumulou para o próximo sorteio. Os números sorteados foram 01-17-28-37-44-50. Os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados. A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio.



Além do morador de Brasnorte, apostas de diversos municípios fizeram três acertos e cada um vai levar R$ 1.166,46. As cidades são: Cuiabá, Alta Floresta, Alto Garças, Araputanga, Barra do Bugres, Barra do Garças, Colider, Confresa, Cotriguaçu, Guiratinga, Juara, Juína, Lucas do Rio Verde, Marcelândia, Matupá, Pedra Preta, Peixoto de Azevedo, Pontes e Lacerda, Rondolândia, Rondonópolis, São José do Rio Claro, São José do Xingu, Sinop, Sorriso, Tangará da Serra e Várzea Grande.

Voltar + Destaques