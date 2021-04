Os editais de aplicação dos recursos da Lei Aldir Blanc possibilitaram o desenvolvimento de inúmeros projetos artísticos e culturais, e, dentre estes está a publicação do livro “Fábrica de Palavras”, proposto pelo artista Fernando Aparecido de Jesus Nunes, a partir do conto de mesmo nome de autoria de Ronaldo Adriano. Fernando Nunes explica que “Será uma obra inédita, de autoria de Ronaldo Adriano, com ilustrações, também inéditas, criadas a partir do estudo e afetações do texto”, ao qual avalia como um conto que aborda um tema difícil de maneira bonita e leve.

O autor do conto, Ronaldo, destaca que o conto foi produzido ainda em 2018 e a temática do mesmo “É um chamado ao altruísmo, ou seja, que se propõe a incitar o ser humano à preocupação com o outro. Sobretudo às pessoas que vivam em condições de violência doméstica e afastadas do convívio familiar em casas de abrigo”. Esclarece ainda que os sentimentos do afeto, necessidade de carinho e atenção são os elementos que perpassam a vida da personagem, que vive, em um período ruim, uma experiência que lhe favorece enxergar o mundo através dessas perspectivas, da sensibilidade.

O livro, que tem a apresentação escrita pela professora Cassia Dall'Igna, conforme explica Ronaldo Adriano, é direcionado para o público infanto-juvenil e está em fase final de produção, e, apesar de ter mais relação com esse público, poderá ser apreciado por todas as idades, esclarece o autor. Serão produzidos 800 exemplares, que, conforme explicam Fernando e Ronaldo, “...iremos destinar exemplares dos livros à todas as bibliotecas públicas e comunitárias de Alta Floresta, à Biblioteca Estadual Estevão de Mendonça e às bibliotecas escolares de Alta Floresta. Além disso, pretende-se doar 320 unidades, para duas instituições de Alta Floresta que se dedicam a abrigar crianças e adolescentes em situação de abandono, ou vítimas de violência doméstica. A doação será dividida entre ambas e estas poderão comercializar as obras e angariar recursos para a manutenção de suas atividades”.

Quanto as técnicas utilizadas na produção das ilustrações, Fernando salienta que arte final e colorização foram feitas de forma digital, contudo, conta como o processo produção se deu: “Após passar para o papel algumas ideias para cada página, foi como “tirar um print screen” do filme que estava passando na minha cabeça ao ler o conto do Ronaldo, aí então eu escolhi uma ou duas destas imagens e em conversa com o Ronaldo nós optávamos por algumas modificações em algumas delas”. Quanto aos personagens, detalha que os mesmos sofreram mudanças na aparência e que foram sendo desenvolvidos de acordo com as conversas com Ronaldo, Patrícia Pereira e alguns dos outros membros do Teatro Experimental de Alta Floresta.

A previsão de lançamento do livro “Fábrica de Palavras” é até a primeira quinzena do mês de maio, enfatiza Fernando. Além disso, complementa que espera que a publicação “possa incentivar o gosto pela leitura não só nas crianças, mas na população de todas as idades”, bem como, desperte as pessoas para a temática geral abordada no livro.

FILME:

Além do livro, é importante destacar que durante a primeira semana de março foram feitas as gravações do curta-metragem “Fábrica de Palavras”, que é uma adaptação do mesmo conto. Ronaldo Adriano explica que a adaptação é livre da obra original e que foram explorados ainda outros elementos, e que ambas as obras “Falam por si”. A previsão de lançamento do filme, que está em fase de edição, é para este primeiro semestre de 2021 e também será lançado em Alta Floresta.