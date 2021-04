Destaques 26/04/2021 09:12 Eliza Gund I Nativa News MT-208: Choque entre veículos é registrado no perímetro urbano de Alta Floresta Foto: Divulgação - VIA BRASIL Apenas danos materiais foram registrados no acidente que aconteceu por volta das 13h na rodovia MT-208 na entrada do bairro Jardim Europa. Chovia no momento do acidente, os condutores procuraram a Polícia Militar para registro do Boletim de Acidente. Conforme registro da Polícia Militar, o condutor de um dos veículos relatou que saiu do bairro Jardim Renascer, seguindo pela via lateral da rodovia até a entrada do bairro Jardim Europa. O segundo veículo saía do bairro Jardim Europa e acabou colidindo na lateral esquerda do veículo. O condutor relatou que devido ao tempo estava chuvoso não avistou o veículo que vinha do seu lado direito, e quando avistou tentou frear, mas não obteve êxito fazendo com que houvesse o abalroamento entre os veículos.

