Destaques 26/04/2021 09:18 Eliza Gund I Nativa News Alta Floresta: Menor embriagado bate na mãe em festa de aniversário Foto: Reprodução O caso foi registrado durante uma comemoração de aniversário em Alta Floresta, o menor foi apreendido e conduzido à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências. A guarnição da Polícia Militar foi acionada pela mulher de 41 anos que relatava que havia sido agredida pelo filho de 16 anos. Ao chegar na residência, a guarnição encontrou o menor infrator muito agressivo e em visível estado de embriagues alcoólica. A mulher relatou que estavam comemorando o aniversário do seu amásio, que em dado momento seu filho passou a agredir familiares, e em seguida a vítima, causando escoriações nos punhos e ombro direito, o padrasto também estava com escoriação no braço esquerdo, devido tentar conter o menor. Diante dos fatos o menor foi apreendido e encaminhado a Central de Operações da Polícia Militar, posteriormente à delegacia.

