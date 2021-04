O choque aconteceu por volta das 10h10 no local conhecido como “curva do S” na MT-320 entre os municípios de Nova Santa Helena e Colíder. Conforme registro da Via Brasil, concessionária responsável pela manutenção da rodovia, o acidente envolveu duas motocicletas.

Ambos os motociclistas seguiam no sentido à Nova Santa Helena, um acabou se desequilibrando e caiu, a outra motocicleta acabou colidindo. O jovem que caiu estava em estado grave, foi socorrido e encaminhado ao Hospital Regional de Colíder, com apoio do médico da ambulância de Nova Santa Helena que se encontrava pelo local.

O segundo motociclista ficou ileso, sem ferimentos, parando em faixa de domínio aguardando atendimento à vítima.