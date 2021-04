Destaques 27/04/2021 05:53 Eliza Gund I Nativa News Vereador pede abertura de comissão para apurar abastecimentos irregulares em Nova Bandeirantes Foto: Reprodução O pedido foi divulgado nas redes sociais do vereador Junior Sanches (PL) nesta segunda-feira (26). Em vídeo gravado o vereador mostra uma ambulância abandonada em um pátio da secretaria de obras, tomada pela vegetação, o que causou estranheza. Segundo o edil, no Portal Transparência da prefeitura consta um abastecimento deste veículo, um Fiat Doblò, com data de 21 janeiro de 2021. O abastecimento autorizado pelo então diretor do hospital. “São situações que acabam levantando muita dúvida. Então a gente está levantando aí essa situação, inclusive vou pedir aos meus companheiros do parlamento, vereadores da câmara municipal de Nova Bandeirantes, para que se for o caso, ser instaurado uma Comissão Especial de Inquérito, para averiguar estas situações”, diz Sanches em trecho do vídeo. O vereador frisa que, além desta, outras situações precisam ser esclarecidas, que a criação da comissão é proposta para que dúvidas possam ser sanadas e para levar clareza e transparência nas ações do Poder Executivo, “Essa comissão, se for criada, não é para afastar prefeito nem nada, é apenas para tirar uma dúvida que surgiu”, pontuou Sanches.

Veja também sobre abastecimentos irregulares Nova Bandeirantes Vereador Politica Norte de Mato Grosso Voltar + Destaques