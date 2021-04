Destaques 27/04/2021 06:16 Eliza Gund I Nativa News Alta Floresta: Dados apontam redução nos crimes de homicídio, roubo e furto na região Foto por: Gabriel Aguiar/SESP - MT O 9º Comando Regional da Polícia Militar, sob comando do tenente coronel Adnilson Arruda, divulgou dados consolidados referentes ao 1º trimestre de 2021, que apontam redução significativa dos principais índices de criminalidade em Alta Floresta e na região. No comparativo com o mesmo período do ano de 2020, houve redução de 47,8% os índices de roubo na região e 35% de redução nos índices de furto. Os acidentes de trânsito reduziram 11% e os crimes de homicídio reduziram em 40%. Apenas no primeiro trimestre foram apreendidas 14 armas de fogo e 75 munições. Em Alta Floresta, os índices de roubo apontam redução de 15,4% e 29,5% nos furtos. Os acidentes de trânsito reduziram 18,75%. O 9º Comando Regional tem sede em Alta Floresta e compõe os municípios de Apiacás, Carlinda, Colíder, Nova Bandeirantes, Nova Canaã do Norte, Nova Monte Verde e Paranaíta.

