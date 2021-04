Destaques 27/04/2021 14:04 Caroline Rodrigues I O Livre Oi Móvel S/A tenta reduzir multa por conta de falhas na prestação de serviços em Alta Floresta Empresa foi alvo de um processo administrativo, no qual acabou condenada por falhas na prestação de serviços Foto: Reprodução A Oi Móvel S/A está tentando na Justiça se isentar ou reduzir a multa de R$ 4,9 milhões, aplicada por conta de falhas na prestação de serviços no município de Alta Floresta (900 km de Cuiabá). O julgamento do recurso começou nessa segunda-feira (26), na sessão da 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, mas foi adiado por conta de um pedido de vistas do desembargador Márcio Vidal. Conforme o voto da relatora do processo, Helena Maria Bezerra Ramos, tudo indica que haverá um “desconto”, mas por não estar clara a base de cálculo, houve o pedido de adiamento. A empresa foi alvo de uma processo administrativo que resultou na multa. De acordo com o processo, as quedas no fornecimento dos serviços de telefonia móvel e fixa e internet aconteceram de forma frequente no ano passado. O fato teve impacto direto em serviços essenciais como os de segurança, bancários e de Justiça devido ao tempo de desabastecimento, entre 4 a 5 horas, sendo relatado até mesmo uma ausência de fornecimento por 9 horas. Contudo, a defesa da empresa justificou que o desabastecimento foi gerado pelo rompimento da fibra óptica durante obras na BR-163, sob responsabilidade do Departamento Nacional Infraestrutura Terrestres (Dnit). Alegou ainda que a empresa está em recuperação judicial e que o valor compromete a continuidade da operacionalização, tendo em vista que é alto. Os argumentos foram aceitos parcialmente pela desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos. A magistrada não acolheu a justificativa pelo desabastecimento, contudo concordou que o valor é desproporcional, tendo em vista que a multa tem como finalidade alertar sobre a prevenção em relação a possíveis problemas no abastecimento e não comprometer a operacionalização da empresa, que passa por problemas financeiros. A princípio, Ramos sugeriu que a multa caísse para R$ 500 mil, no entanto, os desembargadores Márcio Vidal e Maria Erotildes Kneip Baranjak, que concordaram com a revisão do valor, acreditam que a quantia precisa ser majorada, levando em consideração o porte da empresa. Por esse motivo, Vidal pediu vista, para estabelecer uma base de cálculo mais precisa.

