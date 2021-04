Destaques 28/04/2021 09:03 Eliza Gund I Nativa News Alta Floresta: Homem sofre tentativa de homicídio na Pista do Cabeça Foto: Reprodução O caso foi registrado no início da noite de ontem (27) após a Polícia Militar ser acionada pela equipe do Hospital Regional Albert Sabin, que informava a entrada de um homem de 30 anos com ferimento de arma branca. O suspeito foi detido momentos após o registro. No hospital a guarnição da Polícia Militar ouviu a vítima, que relatou ser funcionário de uma fazenda e que no início da noite houve um desentendimento com o suspeito, que em posse de um canivete, desferiu um golpe atingindo sua barriga. A vítima foi socorrida pelo patrão. O patrão relatou que foi chamado por outros funcionários, que informaram que houve o desentendimento entre os dois funcionários e que um deles estava ferido. De imediato o patrão prestou socorro sem procurar maiores detalhes do ocorrido, apenas soube que o suspeito estaria se deslocando para Alta Floresta em uma caminhonete Hilux. O suspeito de 37 anos foi interceptado na MT-325, abordado não quis falar sobre o ocorrido, apenas disse que havia ingerido bebida alcoólica. Diante os fatos o suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências que o caso requer.

