Destaques 28/04/2021 10:31 Eliza Gund I Nativa News Alta Floresta: Jovem é agredido por colega de trabalho que o acusou de talarico Foto: Reprodução Um jovem de 21 anos procurou a Polícia Militar na manhã de ontem (27) para registrar um caso de lesão corporal, relatando que foi ameaçado e agredido no local de trabalho. O suspeito não foi localizado. Conforme registro da Polícia Militar, o jovem informou que chegou no trabalho no setor B, quando um dos funcionários começou a desferir palavras de baixo calão, ameaçando a vítima dizendo para "se cuidar na rua", pois estava mexendo com mulher comprometida. Em seguida iniciou as agressões. A vítima disse que não tem nenhum envolvimento com a namorada do suspeito e que não entendeu o motivo das ameaças e agressões. Uma testemunha do ocorrido acompanhou a vítima para registro da ocorrência.

