Destaques 28/04/2021 13:07 Eliza Gund I Nativa News Profissionais do Hospital Regional de Alta Floresta promovem manifestação por atraso de adicionais A manifestação aconteceu na tarde de ontem (27), quando técnicos de enfermagem e enfermeiros se reuniram em frente ao Hospital Regional Albert Sabin em Alta Floresta. A mobilização teve como objetivo a visibilidade da classe, que pede pelos direitos de seus adicionais trabalhistas. Com faixas em mãos, o grupo representado pela técnica de enfermagem Zislaine Carrara, afirma que há mais de um ano está com o valor salarial congelado, que não recebe adicional de plantões e nem adicional noturno. O grupo apresentou a importância da enfermagem neste período de pandemia, afirmando que, mesmo com a mobilização que acontecia os pacientes estavam sendo assistidos por um grupo que permaneceu trabalhando. A manifestação durou alguns minutos, o pedido era de atenção aos governantes "queremos que eles nos dêem atenção da mesma forma que nós cuidamos dos pacientes". Procurada pela reportagem do site Nativa News, a direção do Hospital Regional Albert Sabin informou que se manifestará em Nota Oficial.

