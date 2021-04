Destaques 28/04/2021 13:24 Karine Miranda | Sinfra-MT Governo licita elaboração de projetos para pavimentação de rodovias e novas pontes; MT -160 na lista Foto: Reprodução O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra), publicou o edital de licitação para contratar serviços de elaboração e revisão de estudos, projetos básicos e executivos para a pavimentação de 468,4 quilômetros de rodovias e construção de 16 novas pontes de concreto em Mato Grosso. Também serão contratados os respectivos estudos desses projetos para fins de licenciamento ambiental. O valor total estimado para as contratações é de R$ 18,6 milhões, que serão realizadas em três lotes específicos e vão atender a infraestrutura rodoviária de todas as regiões do Estado. Essa é a segunda grande contratação de projetos que o Governo de Mato Grosso realiza para promover a expansão da malha rodoviária estadual pavimentada. Já foram contratados e, inclusive, já estão em elaboração projetos para 1.057,7 quilômetros de asfalto novo e 51 novas pontes de concreto. De acordo com o secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Marcelo de Oliveira, essa nova contratação de projetos vai possibilitar atender parte da grande demanda que Mato Grosso possui, de obras de pavimentação e pontes. “As demandas do Estado são muitas. Hoje, Mato Grosso possui aproximadamente 22 mil quilômetros de estradas não-pavimentadas e 2.023 pontes de madeira sob a responsabilidade do Estado. Temos uma produção do agronegócio que não para de crescer e precisamos de infraestrutura e logística para o escoamento de toda essa produção. Somos um Estado em expansão e precisamos acompanhar todo este crescimento e estes projetos vão possibilitar novas obras de infraestrutura em Mato Grosso”. Lotes Em razão da extensão de projetos a serem elaborados, a licitação foi dividida em três lotes. O Lote 1 prevê a elaboração de projetos para a pavimentação de 265,56 quilômetros de trechos das rodovias MT-030, MT-400, MT-452, MT-160, MT-240, MT-246, MT-244, MT-351/240 e MT-250. Além disso, está prevista a construção de cinco pontes de concreto nas MT-160, MT-241, MT-240 e MT-250. Serão beneficiadas diretamente os municípios de Cuiabá, Nossa Senhora do Livramento, Barra do Bugres, Alto Paraguai, Diamantino, Chapada dos Guimarães, Rosário Oeste, Nobres, Diamantino, Glória d’Oeste, Mirassol d’Oeste e Cáceres. Já o Lote 2 prevê a elaboração de projetos para a pavimentação de 145,46 quilômetros de trechos das rodovias MT-242, MT-020, MT-326 e MT-225. Também está prevista a construção de 10 pontes de concreto nas rodovias MT-220, MT-441, MT-160, MT-479, MT-487, MT-020 e MT-198. Os municípios beneficiados diretamente serão Juara, Brasnorte, Canarana, Nova Nazaré, Feliz Natal, Nova Canãa do Norte, Alta Floresta, Itaúba, Sorriso e Colniza. Para o Lote 3 está prevista a elaboração de projeto de pavimentação para uma extensão de 66,44 quilômetros das rodovias M-461 e MT-459, além de uma ponte de concreto na MT-459. Os projetos irão atender diretamente as cidades de Pedra Preta, Itiquira, Alto Garças, São José do Povo e Guiratinga. Licitação Conforme o edital, a licitação desses projetos será na modalidade Empreitada por preço global, do tipo menor preço. Pode participar da licitação qualquer empresa que comprove capacidade técnica pertinente e compatível com o objeto da licitação, de modo que cada equipe técnica seja composta de pelo menos 12 profissionais. Tanto o termo de referência, quanto o edital completo contendo todas as especificações dos projetos encontram-se disponíveis no site da Sinfra para consulta. A sessão pública de abertura das propostas será realizada no dia 13 de maio, às 9h, na sala de reuniões da própria Sinfra. A licitação também é transmitida em tempo real pelo canal do Youtube da Sinfra.

