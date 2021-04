Destaques 28/04/2021 15:18 Alta Floresta: Jaguatirica é resgatada por Corpo de Bombeiros após ser capturada em propriedade rural A jaguatirica que foi capturada numa armadilha de madeira foi realocada no Parque Estadual Cristalino Foto: Divulgação - Bombeiros AF No dia 28/04/2021 (quarta-feira), às 10h40min, a Central de Bombeiros de Alta Floresta recebeu ligação do Sr. Marciano solicitando atendimento para retirada e soltura de uma jaguatirica que foi capturada em armadilha em sua propriedade rural, um sítio há cerca de 07 km da cidade, na Comunidade Novo Horizonte. Uma guarnição bombeiro militar foi até o local, encontrando o felídeo contido numa armadilha de madeira. Uma gaiola metálica foi colocada junto à armadilha e a jaguatirica adentrou na gaiola em que seria transportada. Observou-se o cuidado de a gaiola de transporte de animais estar toda envolvida com lona mesmo antes de o felino ser colocado na mesma, considerando que estes animais possuem o hábito de debater-se num espaço confinado para fugir, pela presença de pessoas próximas, ferindo-se, o que deve ser evitado. Sob orientação do IBAMA, a jaguatirica foi realocada no Parque Estadual Cristalino. O solicitante do atendimento, Sr. Marciano, disse que foi notada a falta de aves do sítio, presumindo tratar-se de um felino de porte médio que estivesse predando os seus galináceos. Assim construiu uma armadilha de madeira, em que foi colocado um frango como isca, sendo que pela manhã constatou o mamífero carnívoro contido na gaiola. A guarnição fez questão de enaltecer e elogiar a consciência ambiental do Sr. Marciano diretamente para o mesmo, que solucionou um impasse ambiental em sua propriedade de maneira legal e conservacionista.

Veja também sobre Jaguatirica Alta Floresta propriedade rural Armadilha Voltar + Destaques