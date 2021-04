O Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) encerra nesta quinta-feira, 29, as inscrições do processo seletivo para provimento de vagas no cargo de Professor Substituto. A remuneração oferecida pelo órgão chega ao valor de R$ 5.831,21.

De acordo com o Edital nº 029/2021, o processo seletivo IFMT contempla 12 (doze) vagas para as unidades Alta Floresta, Cáceres, Cuiabá, Juína, Campo Novo do Parecis, Rondonópolis e São Vicente, sendo oportunidades para as seguintes áreas: Zootecnia, Filosofia, Ciências Cartográficas, Contabilidade, Português/Espanhol, Geografia, Linguagens, Agronomia, Física e Sociologia. A titulação mínima exigida pode ser consultada na íntegra do regulamento.

As inscrições devem ser efetivadas através do http://selecao.ifmt.edu.br/, com prazo final marcado para 23h59 do dia 29 de abril de 2021. Após preencher o formulário eletrônico de inscrição no sistema Q-Seleção ( http://selecao.ifmt.edu.br/), o candidato deverá imprimir o boleto bancário e pagar a taxa no valor de R$ 50,00 (cinquenta), até o dia 30.04.2021, obrigatória para participação no processo seletivo simplificado. Fonte: https://concursonews.com/2021/04/ifmt-recebe-inscricoes-de-processo-seletivo-ate-quinta-feira-29/#gsc.tab=0

Os candidatos ao processo seletivo para Professor Substituto do IFMT serão classificados através de Exame de desempenho didático: de caráter eliminatório e classificatório; Avaliação de Títulos Acadêmicos: de caráter unicamente classificatório; e Experiência Docente: de caráter unicamente classificatório.

Devido a situação da Pandemia de COVID-19, do isolamento social e da suspensão das atividades presenciais, todas as fases desse certame ocorrerão excepcionalmente e exclusivamente de forma remota. Todos os detalhes e orientações devem ser consultados na íntegra do edital.

O resultado preliminar do processo seletivo será disponibilizado no site selecao.ifmt.edu.br até às 17h do dia 18.05.2021. Já a publicação do resultado final deve ocorrer na data de 20.05.2021. O processo seletivo simplificado do IFMT terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data da publicação da homologação dos resultados no Diário Oficial da União, sem possibilidade de prorrogação. Fonte: https://concursonews.com/2021/04/ifmt-recebe-inscricoes-de-processo-seletivo-ate-quinta-feira-29/#gsc.tab=0