Destaques 29/04/2021 16:13 Consórcio Alto Tapajós se reúne e deliberam sobre o convenio das UTIs com o Santa Rita Foto: Divulgação Conduzidos pelo prefeito de Alta Floresta e presidente do Consorcio Intermunicipal de Saúde da Região do Alto Tapajós Valdemar Gamba (Chico Gamba) os prefeitos que compõem o referido Consórcio, reuniram-se na tarde de quarta-feira, 28, para tratar sobre a delicada situação do convênio firmado com o hospital Santa Rita de Alta Floresta, para atendimento e tratamento de pessoas com Covid-19. Em voga uma situação criada a partir de denúncias de algumas possíveis irregularidades que estariam ocorrendo naquele hospital envolvendo falta de medicamentos, medicamentos vencidos entre outros. O assunto que vem repercutindo em grupos sociais no momento divide opiniões. Muitos são favoráveis ao rompimento do contrato com o hospital, compactuado pelo denominado “Grupo da Verdade”. No bojo dessas opiniões favoráveis ao imediato cancelamento do contrato a prefeita de Carlinda, um dos municípios do consórcio, Carmelinda Leal Martines Coelho, fez um pronunciamento nesse sentido e que teve apenas o voto do prefeito de Nova Monte Verde Edemilson Marino que participou por vídeo conferência. Os demais prefeitos, com destaque para Osmar Moreira, de Paranaíta, favorável ao agir pela razão e não pela emoção, e Júlio Cesar dos Santos, de Apiacás que, inclusive, pegou COVID e tratou naquele hospital, apesar de também ali ter perdido o sogro (se emocionou). Ambos se manifestaram para que se apurem os fatos, porém o rompimento com o hospital de imediato não seria o correto. Também reforçaram a reunião as presenças do Ministério Público representada pelo promotor doutor Luciano Martins e a Polícia Judiciária Civil pelo delegado Vinícius Nazário, ambos agentes das investigações em curso. Em nome do Estado a diretora do Escritório Regional de Saúde Mirian Godinho fez uma explanação sobre as condições atuais do Hospital Regional para onde defensores do rompimento contratual com o Hospital Santa Rita sugerem que sejam demandados os atuais leitos de UTI. A reunião muito bem conduzida pelo anfitrião presidente do Consórcio prefeito Gamba foi finalizada por ele reforçando a tese de que os fatos sejam apurados, a verdade seja esclarecida, mas que as decisões não sejam precipitadas.

Voltar + Destaques