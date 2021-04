Destaques 30/04/2021 08:25 Lindomar Leal/Assessoria Alta Floresta: Vereador cobra retomada da construção de Creche paralisada desde 2018 Claudinei de Jesus levou moradores do Bairro Cidade Bela para uma reunião proveitosa com o prefeito Valdemar Gamba e o Departamento de Engenharia da Prefeitura de Alta Floresta para tratar sobre a real situação da obra. Vereador também discutir sobre a retomada da construção com a secretária de Educação, Lucinéia Martins de Matos Foto: Divulgação O vereador Claudinei de Souza Jesus (MDB) se reuniu na terça-feira (27) com a secretária de Educação de Alta Floresta, Lucinéia Martins de Matos, e na manhã de quinta-feira (29) com o prefeito Valdemar Gamba e a engenheira Keytiane Morosini, juntamente com alguns moradores do bairro Cidade Bela, para tratar sobre a retomada das obras de construção das novas instalações da Escola Municipal de Educação Infantil Trenzinho Mágico. A obra foi iniciada em setembro de 2016, mas ficou um longo período paralisada. Agora, o vereador Claudinei cobra a conclusão da construção para que a escola, que atualmente funciona em um prédio alugado, possa utilizar as novas instalações para desenvolver as atividades. “É uma obra de extrema importância para os moradores daquela região, mas infelizmente está parada desde 2018. Para que isso aconteça, se tentará a regularização da mesma junto ao FNDE por meio da assessoria do senador Jayme Campos”, frisou o Vereador. Durante a reunião com o prefeito Valdemar Gamba, a engenheira Keytiane Morosini apresentou a real situação da obra explicando detalhadamente o tipo de construção e sobre o processo de regularização das pendências junto ao FNDE e Ministério da Educação. De acordo com o vereador Claudinei de Jesus, a Prefeitura de Alta Floresta está aguardando a vinda dos técnicos do Ministério da Educação para avaliar a obra, ver o que já foi feito e o que precisa ser feito para ser emitida a ordem de serviço de retomada da obra. "Conversei por telefone com a equipe do Ministério da Educação através da ação do senador Jayme Campos e sua equipe e provavelmente no segundo semestre o Ministério da Educação vai contratar os engenheiros para fazer essas vistorias no País todo, inclusive em Alta Floresta. O prefeito pediu para a obra voltar ao sistema e eles aceitaram. Então, o que falta agora é essa vistoria para alocar o orçamento para continuação da obra”, frisou Claudinei de Jeus. A construção da creche padrão tipo 1 foi uma conquista do município junto ao Ministério da Educação para contemplar a comunidade escolar dos bairros Cidade Bela e Jardim Imperial. Depois de pronta, a escola terá aproximadamente dois mil metros quadrados de área construída contemplando 10 salas de aula, área de recreação, cozinha, refeitório, banheiros adaptados para os alunos tomar banho, área para cultivo de horta e jardinagem, além de sala de professores e direção. Atualmente a Escola Trenzinho Mágico está localizada em um prédio alugado pela Prefeitura de Alta Floresta, que fica localizado aos fundos da Igreja Católica do Bairro Cidade Bela. A escola atende crianças com idade entre 0 a 5 anos. A nova unidade escolar dará mais conforto, comodidade, segurança, além de melhorar as condições de trabalho dos profissionais. Depois de pronta a escola municipal terá capacidade para atender 240 crianças em período integral ou 120 alunos de modo parcial por período. A obra está orçada em mais de R$ 2 milhões, e tem como agentes participantes neste investimento a Prefeitura de Alta Floresta, que adquiriu o terreno com a aprovação da Câmara de Vereadores, e o Ministério da Educação, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), como fonte do recurso que está sendo investido nesta construção.

Voltar + Destaques