Destaques 30/04/2021 08:39 Eliza Gund I Nativa News Alta Floresta: Filho expulsa mãe de 66 anos de casa e acaba preso Foto: Ilustração Uma idosa acionou a Polícia Militar na tarde desta quinta-feira (29) relatando que havia sido expulsa de casa e que o filho a estava perseguindo tentando agredi-la. O suspeito de 22 anos foi detido e conduzido à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências cabíveis. O caso foi registrado pouco após as 16h no bairro Jardim Panorama, em Alta Floresta. A mulher de 66 anos foi encontrada sozinha, o filho já havia saído. Em diligências o suspeito foi avistado, ao notar a presença da polícia, iniciou uma fuga, pulando muros e invadindo uma residência.

Na residência havia uma pessoa que estava sozinha, quando a casa foi invadida pelo suspeito ela se trancou em um quarto, saindo após a ação policial da Força Tática, que deteve o jovem.

