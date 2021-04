Destaques 30/04/2021 11:18 Redação I Nativa News Homem fica ferido após acidente entre caminhão e moto em Alta Floresta Foto: VALDECIR MACHADO Um motociclista ficou ferido na manhã desta sexta-feira (30), após um acidente entre a moto que ele estava e um caminhão na avenida Teles Pires, em Alta Floresta. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o acidente foi uma colisão lateral. Ferido, o motociclista foi encaminhado para o Hospital Regional. A vítima que pilotava a motocicleta foi encontrada sentada no meio-fio. Estava com uma lesão corto-contusa próxima ao queixo, suspeita de fratura no maxilar e escoriações na região torácica. Já o motorista não apresentava ferimentos. Ainda de acordo com informações preliminares colhida no local o acidente foi causado porque a moto não estaria fazendo uma ultrapassagem quando o caminhão estava fazendo uma conversão.

