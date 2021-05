Destaques 01/05/2021 06:49 Redação I Nativa News NOVA MONTE VERDE: Após 2 anos, família cobra resposta pela morte de José Antônio em São José do Apuy Passados dois anos do assassinato de José Antônio, 44 anos; o crime ainda continua um mistério. O crime foi registrado no fim da tarde de terça-feira 19 de março de 2019, na Comunidade de São José do Apuy, em Nova Monte Verde. José Antônio teria saído para trabalhar numa construção de uma cerca, e em algum momento acabou sendo atingido por projéteis disparados de uma arma de fogo, inclusive na região da cabeça. Segundo a Polícia Civil, o sobrinho de José relatou que eles trabalhavam na cerca e ele ajudava o tio com as ferramentas para esticar o arame. José pediu para que o sobrinho buscasse um chapéu para que ele se protegesse do sol. O sobrinho se afastou para buscar o objeto e, ao retornar, encontrou o tio ferido e com a camiseta manchada de sangue. José ainda pediu socorro e o sobrinho foi até uma fazenda vizinha para pedir que enviassem uma ambulância, mais não resistiu e morreu enquanto era socorrido no Hospital de Nova Monte Verde Por 2 anos a família Lima busca junto as autoridades policiais locais, resposta pela morte de José, saber a causa, qual o motivo que ele teve que pagar com sua vida. A família pede encarecidamente, a ajuda da comunidade São José do Apuy, das autoridades locais, e do Ministério Público, para que abracem essa causa, não deixem a injustiça calar aquele sangue derramado. Na época a polícia civil alegou falta de provas objetiva, frisando as dificuldades quando crimes como estes acontecem na zona rural. “Até a polícia tomar conhecimento se deslocar, e chegar ao local muitas vezes o autor do crime já se evadiu do local”.

Informações que podem auxiliar na prisão do suspeito podem ser repassadas via 197. Família Lima No dia 19 de março completou dois anos que a vida de um homem sonhador foi ceifada a 700 m de sua casa em São José do Apuy. Uma morte trágica, cruel e desumana, uma emboscada premeditada pra matá-lo a tiros enquanto trabalhava. Diante do contexto pode-se perceber que a vítima correu, gritou por ajuda, lutou por sua vida até o último minuto, mas infelizmente suas forças se acabaram e seu corpo tombou por terra. A data de 19 de março de 2019 por volta das 15:30 horas, foi a escolhida para tirar a vida de um homem trabalhador, com família estabelecida, deixou 5 filhos, irmãos, os pais idosos, entre outros amigos e familiares. Por 2 anos a família busca junto as autoridades policiais locais, resposta continua. Porque uma morte tão trágica? Quem seria capaz de tamanha crueldade? Até o presente momento, nada foi comprovado, segundo os familiares, o poder público alega pouca infraestrutura e não conseguiu ainda desvendar o mistério. O que a família almeja é saber a causa, qual o motivo que José Antônio teve que pagar com sua vida? O último grito da vítima foi por socorro, e a família mantém o grito incansável pela justiça. A família pede encarecidamente, a ajuda da comunidade São José do Apuy, das autoridades locais, e do Ministério Público, para que abracem essa causa, não deixem a injustiça calar aquele sangue derramado. Ajude-nos a curar essa ferida, mesmo que a cicatriz seja eterna, que prevaleça a voz do justo e cale a voz que mata.

Voltar + Destaques