Destaques 02/05/2021 08:49 Eliza Gund I Nativa News MT - 208: Colisão entre dois carros é registrada em Alta Floresta O acidente foi registrado às 15h50 na rodovia MT-208, próximo a entrada do bairro Jardim Panorama, área urbana de Alta Floresta. Não houve vítimas, apenas danos materiais. Conforme registro da Polícia Militar, o condutor do veículo pick-up seguia sentido ao município de Carlinda, um outro veículo seguia a frente e realizou uma frenagem, para evitar o choque o condutor da pick-up desviou para a outra pista, quando houve um impacto frontal com o veículo que seguia na rodovia em sentido contrário. O condutor do veículo relatou que tentou desviar quando viu a pick-up invadindo a pista, mas não houve tempo hábil, sendo inevitável o acidente. O trânsito ficou lento por alguns minutos, Polícia Militar esteve no local e registrou o boletim de acidente.

Voltar + Destaques