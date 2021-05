Destaques 02/05/2021 10:34 Luiz Gonzaga Neto, TV Centro América Preço da batata, tomate e banana deve cair em MT, prevê Imea O preço do arroz, feijão, o óleo e carne não têm previsão de queda. Preço de tomate caiu — Foto: Pexels O preço de alguns alimentos registrou queda nos valores. Segundo o Instituto Matogrossense de Economia e Agropecuária (IMEA), a batata deve ter uma queda de 11%. O tomate também caiu 11% e a banana, 5%. A queda ainda é muita tímida, mas já traz um alívio para o bolso do consumidor, principalmente, porque a inflação, ou seja, os valores de alguns produtos da cesta básica estão altos como o arroz, feijão, o óleo e carne. Esses produtos não têm previsão de queda. Esse aumento para o consumidor a partir desta segunda-feira (3) que a gente vai começar a repassar Em 2020, um pacote de feijão era vendido a R$ 3 e agora está custando R$ 7. Nos últimos 10 meses, o preço do milho amarelo de R$ 55 foi para 85 – saca com 50 kg. O aumento foi de 54%. A mandioca também subiu de R$ 50 foi para 120 – saca com 55 kg, o que corresponde a um aumento de 140%. Já a berinjela aumentou 100%. Foi de R$ 15 para R$ 30 caixa com 12 kg. A beterraba de R$ 45 foi para 70 – caixa com 20kg: aumento dde 55%. Os preços de preços de verduras e legumes sempre sofreram influencia de questões climáticas: se choveu muito ou pouco no campo, a época do ano de produção, mas agora tem um outro fator que está entrando nessa conta: a pandemia.

