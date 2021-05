Destaques 03/05/2021 07:10 Eliza Gund I Nativa News Mais de 40 cobras já foram capturadas na área urbana de Alta Floresta só este ano Foto: Divulgação No primeiro quadrimestre deste ano o Corpo de Bombeiros realizou a captura de 47 serpentes em Alta Floresta. A maioria das capturas foram registradas em residências, na noite do último dia 30 de abril a captura de uma serpente pico-de-jaca chamou a atenção pelo tamanho do animal.

Podendo chegar a 4,5 metros em nossa região, a lachesis muta, conhecida como surucucu-pico-de-jaca, surucucu, surucucu- de-fogo, surucutinha e cobra topete, é a maior serpente peçonhenta da América Latina.

Na noite de sexta-feira (30), por volta das 19h50, a serpente foi avisada na Avenida Jaime Verissimo de Campos, via de acesso ao aeroporto comumente utilizada para realizar caminhadas.

Militares do Corpo de Bombeiros realizaram a captura da serpente, a ação foi registrada e as imagens viralizaram nas redes sociais. A serpente foi levada ao Quartel da corporação para a soltura em local adequado.

No registro do Corpo de Bombeiros em janeiro foram capturadas 17 serpentes, em fevereiro 11, em março 08 e em abril foram capturadas 11 serpentes.

