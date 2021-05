A docente, Célia Regina Araújo Soares Lopes, do curso de Ciências Biológicas e curadora do Herbário da Amazônia Meridional - HERBAM, de nosso Câmpus Universitário, recebeu, neste mês de Abril, o prêmio IAPT Small Collections Grant 2020.

O IAPT é responsável pela mais importante revista na área de taxonomia, a TAXON; e pelo congresso Internacional de Botânica, em que é discutido e aprovado o código de nomenclatura para algas, fungos e plantas.O prêmio, que fornece subsídios para desenvolvimento de pequenas coleções botânicas (herbários), está na sua segunda edição, a primeira foi em 2019.



Em 2020, a professora concorreu com 45 candidatos de diversos lugares do mundo, dos quais 10 foram premiados. A concorrência se dá a partir da submissão de um projeto de apoio a um herbário, indexado internacionalmente, no Index herbariorum, além do curriculum e da curadoria de dois árbitros, que devem conhecer a coleção do herbário candidato. Célia, foi a proponente da candidatura do HERBAM.



Os árbitros foram Rafaela Campostrini Forzza, do JBRJ e Mike Hopkins, do INPA. Em depoimento, a docente agradeceu à eles pelas informações fornecidas ao IAPT. O prêmio é uma bolsa de 2 mil dólares para desenvolver

o projeto proposto. Os recursos serão usados para aquisição de uma estação fotográfica e para pagamento de um ano de bolsa a um estudante do curso e Biologia de nosso câmpus.

Os recursos serão depositados na FAESPE para viabilizar o pagamento do bolsista. Para mensurar a importância desse prêmio, é necessário esclarecer o que é o IAPT (INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR TAXONOMY PLANT. Trata-se de uma organização sem fins lucrativos, Associação Internacional para Taxonomia Vegetal, que também apoia a taxonomia de algas e fungos.

Essa organização foi criada em 1950, com sede em Bratislava, Eslováquia, no Centro de Centro de Ciência e Biodiversidade de Plantas da Academia Eslovaca de Ciências. Além de ser responsável pela mais importante revista na área de taxonomia, e pelo congresso internacional de botânica, como dito anteriormente; ela também oferece bolsas para pesquisadores, e mais recentemente, bolsas de apoio a herbários com menos de cem mil amostras, de qualquer lugar do mundo.



Com esse prêmio, o HERBAM passa a ser conhecido mundialmente, o que pode trazer novas parcerias e projetos. Segundo Célia: “através deste projeto, teremos todas as amostras da coleção digitalizadas, ou seja, as imagens vão estar disponíveis juntamente com os dados para serem estudados por qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, então isso aumenta a visibilidade da coleção, bem como traz oportunidade de qualificação dos dados, com a identificação do material virtualmente, por especialistas dos grupos”.



Perguntada sobre a sensação de receber o prêmio, a docente respondeu: “Para a pesquisadora/professora isso é uma grande honra e reconhecimento pelo trabalho que venho desenvolvendo nesses 14 anos como curadora-fundadora do herbário, e 23 anos de UNEMAT. Agora para a Célia, significa um presente de Deus na minha vida, que tem me capacitado e me honrado, através da minha escolha de vida.”



Estamos extremamente orgulhosos e parabenizamos a professora Célia pelo excelente trabalho e pelo merecido reconhecimento Internacional.